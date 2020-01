Иран официально признал, что сбил самолет МАУ

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в своём Twitter.

"Исламская Республика Иран глубоко сожалеет об этой катастрофической ошибке. Мои мысли и молитвы посвящены всем находившимся в трауре семьям. Я выражаю искренние соболезнования", - написал президент.

Рухани отметил, внутреннее расследование Вооруженных сил пришло к выводу, что "ракеты, выпущенные из-за человеческой ошибки, привели к ужасной катастрофе украинского самолета и гибели 176 невинных людей". Он также подчеркнул, что расследование этой "большой трагедии и непростительной ошибки" продолжается.

The Islamic Republic of Iran deeply regrets this disastrous mistake.



My thoughts and prayers go to all the mourning families. I offer my sincerest condolences. https://t.co/4dkePxupzm

В заявлении иранского военного ведомства, сообщается, что самолет пролетал вблизи важного военного объекта Корпуса стражей Иранской революции и был сбит по ошибке. Иранские власти выразили соболезнования по поводу родственникам погибших и пообещали привлечь к ответственности виновных в происшествии.

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф написал в Twitter, крушение самолета стало следствием "человеческой ошибки во время кризиса, вызванного авантюризмом США".

Первоначально власти Ирана называли причиной авиакатастрофы технические неполадки в двигателе. Однако на фотографиях с места происшествия на обломках лайнера были заметны повреждения, похожие на следы от поражающих элементов ракеты.

Впоследствии версию о том, что пассажирский самолет мог быть сбит ракетой поддержали президент США Дональд Трамп, премьер-министр Канады Джастин Трюдо (среди пассажиров было много граждан Канады, которые летели транзитом через Киев) и премьер Великобритании Борис Джонсон.

После заявлений западных лидеров президент Украины Владимир Зеленский обратился к ним с просьбой предоставить доказательства этой версии, если они имеются. И временный поверенный в делах США в Киеве Кристина Квин на встрече с Зеленским и министром иностранных дел Украины Вадимом Пристайко передала некую важную информацию о катасрофе в Иране, содержание которой не разглашалось.

Авиакатастрофа произошла во время серьезнейшего обострения на Ближнем Востоке. 3 января США провели операцию в районе аэропорта Багдада, в ходе которой был убит иранский генерал Касем Сулеймани. В ответ на это 8 января Иран атаковал военные базы США, дислоцированные в Ираке.

Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании "МАУ", который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.