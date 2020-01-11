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11 января 20, 10:23
Умер султан Омана Кабус бен Саид
Кабус бен Саид
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Султан Омана Кабус бен Саид скончался на 80-м году жизни.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Reuters.

Он правил 50 лет после того, как пришел к власти в 1970 году в результате переворота, который поддержали колониальные британские власти.

Кабус не имел детей и публично не назначил преемника престола. В таком случае правящая семья должна выбрать нового султана в течение трех дней после смерти предыдущего. Однако, если семья не придет к соглашению, новым правителем станет человек, чье имя было тайно написано султаном в запечатанном письме.

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censor.net.ua
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