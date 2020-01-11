Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
26.57
USD
23.96
RUB
0.39
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Мир
11 января 20, 11:07
Польша обвинила Германию в недостаточной поддержке НАТО
Матеуш Моравецкий
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Матеуш Моравецкий отметил, что Берлин и Париж не выполняют обещания выделять на оборону 2% ВВП

НАТО не получает достаточную финансовую поддержку от Германии и Франции. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в интервью немецкому изданию Die Welt, передает Deutsche Welle.

Моравецкий считает, что если Североатлантический альянс "чем-либо и болен, так это отсутствием активности его участников".

Он напомнил, что Германия и Франция до сих пор не выполняют собственные обещания выделять на оборону 2% своего ВВП.

Премьер Польши возразил президенту Франции Эмманюэлю Макрону, который назвал нынешнее состояние НАТО "смертью мозга".  По словам Моравецкого, Восточная Европа ощущает усиление сотрудничества в сфере обороны внутри организации.

Премьер также раскритиковал газопровод Северный поток - 2, прокладываемый по дну Балтийского моря.

"Нельзя давать Москве возможность шантажировать Евросоюз прекращением поставок газа. Польша предпочла бы, чтобы строительство Северного потока - 2 вообще не начиналось", - отметил премьер накануне встречи канцлера Германии Ангелы Меркель и президента России Владимира Путина.

7 ноября президент Франции заявил о "смерти мозга НАТО", раскритиковав координацию в принятии стратегических решений между США и их союзниками по альянсу. 22 ноября в Польше и Литве не согласились со словами Макрона. 28 ноября Макрон заявил, что Россия – не враг НАТО: видео.  29 ноября президент Турции посоветовал Макрону "проверить свою голову".
liga.net
Ещё по теме:
Отношения Франции и РФ - это история несостоявшихся свиданий
Акции на Майдане мешали нормандским переговорам, - Богдан
Переговоры в Берлине по транзиту газа: что ждет Украину?
Убийство в Берлине.Путин лгал о запросе на выдачу Хангошвили
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Сегодня Меркель обсудит с Путиным Украину, Иран и Сирию
noimageПрезидент Ирана пообещал компенсации за сбитый самолет МАУ
noimageСША пытались убить еще одного иранского командира – СМИ
noimageТрамп заговорил о компенсации в случае вывода войск из Ирака
noimageИзбран новый султан Омана
Лента новостей