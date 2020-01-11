США пытались убить еще одного иранского командира – СМИ

США планировали ликвидировать двух высокопоставленных иранских генералов. В день, когда в Ираке был убит генерал Касем Сулеймани, в Йемене американские военные провели неудачную операцию по уничтожению одного из ведущих командиров Корпуса стражей исламской революции Абдулы Резы Шахлаи. Об этом сообщает Washington Post со ссылкой на свои источники.

По словам одного из чиновников, власти США планировали сообщить об успехе обеих операций одновременно.

Подробностей об операции в Йемене изданию получить не удалось.

Напомним, ситуация в Ираке резко обострилась после того, как США провели операцию в районе аэропорта Багдада, в результате которой был убит иранский генерал Касем Сулеймани.



В ночь на 8 января ракеты класса земля-земля были выпущены из Ирана по двум базам в Ираке, где расположен военный контингент США. В Иране удар по авиабазе Эйн аль-Асад назвали возмездием за убийство Сулеймани.



