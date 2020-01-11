Президент Ирана пообещал компенсации за сбитый самолет МАУ

Президент Ирана Хассан Роухани официально принес извинения за крушение украинского самолета и пообещал компенсации жертвам аварии.

Соответствующее заявление он опубликовал на своей странице, а его перевод распространил эксперт по ближнему востоку Илья Куса в своем Telegram-канале.

"С глубочайшим сожалением и горечью, несколько часов назад мне сообщили о результатах внутреннего расследования, проведенного Генеральным штабом ВС Ирана. В атмосфере угроз и запугивания со стороны агрессивного американского режима против иранской нации, после мученической смерти генерала Касема Сулеймани, и с целью защитить себя от возможных атак со стороны американской армии, Вооруженные силы Исламской Республики Иран были приведены в полную боевую готовность, что, к сожалению, привело к этой ужасающей катастрофе, в которой погибли десятки невинных людей из-за стрельбы по ошибке и человеческого фактора", — говорится в заявлении Роухани.

По его словам, Иран "глубоко сожалеет об этой ужасной ошибке".

"От имени Исламской Республики я выражаю свое искреннее сочувствие семьям жертв этого трагичного инцидента и поручаю всем соответствующим органам приложить усилия, дабы предоставить компенсацию всем семьям, понесшим тяжелую утрату", — заявил иранский лидер.

Он также выразил глубокое сожаление и соболезнования всем нациям, правительствам и семьям жертв из числа не иранцев. Как заверил Роухани, Министерство иностранных дел Ирана будет работать в сотрудничестве с консульствами для идентификации тел погибших и возвращения их домой.

"Этот болезненный для всех инцидент нельзя просто так забыть. Необходимо дальнейшее расследование для определения всех причин трагедии, а также для привлечения к ответственности исполнителей этой непростительной ошибки, а также чтобы проинформировать уважаемый народ Ирана и семьи жертв о ходе расследования. Кроме того, необходимо принять меры для устранения дефектов в нашей оборонительной системе, дабы подобные катастрофы никогда не повторялись", — резюмировал глава Ирана.

В свою очередь командующий аэрокосмическими силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Амир Али Хаджизаде взял на себя ответственность за крушение украинского самолета.

"Я лично беру на себя полную ответственность за то, что украинский самолет был непреднамеренно сбит", — сообщил руководитель элитного воинского формирования в Иране.

Он также добавил, что готов понести любое наказание за гибель людей.

"О произошедшей с украинским самолетом ужасной трагедии я узнал, находясь на западе страны, после завершения ракетной операции против баз США. Когда я убедился, что это произошло, я пожелал себе смерти, потому что лучше бы я умер, но не стал свидетелем такого происшествия. Мы всю жизнь будем в ответе за смерть людей и сегодня наша честь выставлена перед Господом", — заявил Хаджизаде на пресс-конференции.

"Расследование произошедшего будет продолжаться на более высшем уровне, информация будет дополнена, но с самого начала заявляю, наши шеи тоньше волоска, и мы признаем всю ответственность и готовы подчиниться любому решению, которое примет руководство", — заверил он.

По словам генерала, оператор, сбивший украинский самолет, получил сообщение о запуске ракеты "Круз" и принял приближающийся объект за ракету.

"Оператор мог сбить объект, но мог и не делать этого, у него было всего 10 секунд на принятие решения. Но для этого он должен был получить подтверждение. В этом и заключается ошибка оператора. Но в тех условиях произошел сбой в системе связи, и он не смог получить подтверждение и принял это ужасное решение. Ракета была выпущена и самолет был сбит", — констатировал иранский военный.

Ранее власти Ирана официально признали, что Boeing 737-800 NG авиакомпании "Международные авиалинии Украины" был сбит иранскими вооруженными силами вследствие человеческой ошибки.

Напомним, Boeing МАУ, следовавший из Тегерана в Киев, 8 января рано утром потерпел крушение вскоре после вылета из иранского аэропорта.

Все 167 пассажиров и 9 членов экипажа погибли.

Первоначально власти Ирана называли причиной авиакатастрофы технические неполадки в двигателе. Однако на фотографиях с места происшествия на обломках лайнера были заметны повреждения, похожие на следы от поражающих элементов ракеты.

Впоследствии версию о том, что пассажирский самолет мог быть сбит ракетой поддержали президент США Дональд Трамп, премьер-министр Канады Джастин Трюдо (среди пассажиров было много граждан Канады, которые летели транзитом через Киев) и премьер Великобритании Борис Джонсон.

После заявлений западных лидеров президент Украины Владимир Зеленский обратился к ним с просьбой предоставить доказательства этой версии, если они имеются. И временный поверенный в делах США в Киеве Кристина Квин на встрече с Зеленским и министром иностранных дел Украины Вадимом Пристайко передала некую важную информацию о катасрофе в Иране, содержание которой не разглашалось.

Авиакатастрофа произошла во время серьезнейшего обострения на Ближнем Востоке. 3 января США провели операцию в районе аэропорта Багдада, в ходе которой был убит иранский генерал Касем Сулеймани. В ответ на это 8 января Иран атаковал военные базы США, дислоцированные в Ираке.