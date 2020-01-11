Землетрясение вызвало панику у жителей Стамбула

Недалеко от Стамбула произошло землетрясение магнитудой 4,8 и спровоцировало панику у жителей города. Об этом сообщает Hurriyet в субботу, 11 января.

Отмечается, что очаг землетрясения залегал на глубине 16 километров и находился в Мраморном море недалеко от побережья района Силиври провинции Стамбул.

Землетрясение ощущалось по всему городу. Качались люстры, вещи падали с полок. Люди выбегали из зданий.

О пострадавших или разрушениях пока не сообщается.

Напомним, в августе на западе Турции произошло землетрясение магнитудой 6,5. Тогда пострадали 30 человек, было повреждено около 1000 домов.