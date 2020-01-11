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11 января 20, 21:08
МВФ открыл бесплатную онлайн-библиотеку
онлайн-библиотека
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Теперь любой заинтересованный человек в любой стране с любого девайса может получить доступ к книгам, статьям, периодическим отчетам, статистическим таблицам специалистов МВФ

Международный валютный фонд сделал свою библиотеку полностью бесплатной для пользователей всех стран. Об этом сообщает заместитель исполнительного директора МВФ от Украины Владислав Рашкован на своей странице в Facebook.

"Ранее большинство из 21 тысячи публикаций МВФ, включая архивные с 1946 года, были платными. Теперь любой заинтересованный человек в любой стране с любого девайса может получить доступ к книгам, статьям, периодическим отчетам, статистическим таблицам специалистов МВФ, не платя ни цента", — написал Рашкован.

По его словам, можно скачать популярную книгу о модернизации экономики Китая или бестселлер о диджитализации публичных финансов.

Все издания доступны на английском, а также языке оригинала в популярных онлайн-форматах epub, fb2 и других.

На сайте можно отфильтровывать книги по странам, темам, видам публикаций, годам публикации, авторам, языкам публикации. Есть и книги про Украину.

Ранее сообщалось, что Министерство цифровой трансформации и Украинский культурный фонд планируют совместную работу над созданием украинской электронной библиотеки. Для обеспечения наличия книг правительство рассматривает вариант электронных книг, чтобы создать "минимальный барьер" для доступа к литературе.
Delo
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