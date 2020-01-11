МВФ открыл бесплатную онлайн-библиотеку

Международный валютный фонд сделал свою библиотеку полностью бесплатной для пользователей всех стран. Об этом сообщает заместитель исполнительного директора МВФ от Украины Владислав Рашкован на своей странице в Facebook.

"Ранее большинство из 21 тысячи публикаций МВФ, включая архивные с 1946 года, были платными. Теперь любой заинтересованный человек в любой стране с любого девайса может получить доступ к книгам, статьям, периодическим отчетам, статистическим таблицам специалистов МВФ, не платя ни цента", — написал Рашкован.

По его словам, можно скачать популярную книгу о модернизации экономики Китая или бестселлер о диджитализации публичных финансов.

Все издания доступны на английском, а также языке оригинала в популярных онлайн-форматах epub, fb2 и других.

На сайте можно отфильтровывать книги по странам, темам, видам публикаций, годам публикации, авторам, языкам публикации. Есть и книги про Украину.

Ранее сообщалось, что Министерство цифровой трансформации и Украинский культурный фонд планируют совместную работу над созданием украинской электронной библиотеки. Для обеспечения наличия книг правительство рассматривает вариант электронных книг, чтобы создать "минимальный барьер" для доступа к литературе.