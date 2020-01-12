Власти Франции заявили об уступке по пенсионной реформе

Правительство Франции готово временно исключить из проекта реформы пенсионной системы пункт о повышении с 62 до 64 лет возраста, с которого пенсия выплачивается в полном объеме. Об этом говорится в письме премьер-министра Франции Эдуара Филиппа к профсоюзам, обнародованном в субботу, 11 января.

"Чтобы продемонстрировать мое доверие к социальным партнерам, я готов отозвать из проекта закона меру, предусматривающую постепенное приближении начиная с 2022 года возраста (с которого пенсия выплачивается в полном объеме – ред.) к 64 годам в 2027 году", – говорится в письме Филиппа.





Этот пункт, как отмечают аналитики, вызывал наибольшее недовольство профсоюзов, которые уже больше месяца проводят забастовку против пенсионной реформы.





Письмо премьер-министра было обнародовано в очередную субботу протеста, которая проходит во многих крупных городах Франции, сообщает ТАСС. В Париже манифестация началась мирно, но переросла в столкновения манифестантов с полицией. Беспорядки были отмечены на улице Домениль, где к колонне мирных протестующих присоединились радикалы из Черного блока и начали провоцировать полицию, закидывая ее бутылками и камнями. Под контроль ситуацию в этом районе силам правопорядка удалось взять только спустя полтора часа.





В свою очередь профсоюзный центр Французская демократическая конфедерация труда (CFDT), объединяющий около 1,3 тысяч профсоюзов страны, приветствал решение правительства временно отказаться от пункта о новом пенсионном возрасте. Об этом говорится в заявлении генерального секретаря организации Лорана Берже.





В нем отмечается, что "отказ от этого пункта говорит о желании правительства пойти на компромисс". В своем заявлении Берже отметил, что профцентр готов "продолжить дискуссии, чтобы ответить на вопросы, которые существуют относительно будущего универсального режима", предлагаемого властями.





Как известно, с 5 декабря во Франции проходит общенациональная забастовка против пенсионной реформы, в результате которой некоторые категории французов могут лишиться ряда привилегий и специальных режимов выхода на пенсию.







