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12 января 20, 09:46
Госдеп рассказал о стратегии США по Ирану
Госдеп США
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Вашингтон намерен дипломатическими и экономическими методами изолировать иранский режим.
Основной целью политики США после ракетного удара Ирана является усиление изоляции Тегерана. Об этом руководитель пресс-службы Госдепартамента Морган Ортэгус заявила в интервью журналистам телеканала Fox News, которое вышло в эфир 11 января.  

По словам Ортегус, после убийства иранского генерала Касема Сулеймани и атаки против США с применением баллистических ракет стратегия Вашингтона состоит в том, чтобы "дипломатическими и экономическими методами изолировать иранский режим, пока они не начнут вести себя как нормальное государство". 

  Комментируя признание Тегерана о том, что иранские военные по ошибке сбили самолет Boeing 737 компании Международные авиалинии Украины, представитель Госдепа отметила, что сначала "Иран отрицал это" и было много дезинформации. 

  Также Ортегус указала, что в течение последних нескольких месяцев Госдепартамент внимательно следил за акциями протеста в Иране.  

  "Мы видели, что за время этих протестов не менее 1,5 тысячи человек были убиты режимом. Вероятно, не менее десяти тысяч человек попали в тюрьмы", - заявила она.

  Напомним, ситуация вокруг Ирана резко обострилась после операции США в районе аэропорта Багдада, в результате которой погиб иранский генерал Касем Сулеймани. В ответ на действия Вашингтона Тегеран нанес ракетный удар по двум базам в Ираке, которые использовали американские военные.
bigmir.net
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