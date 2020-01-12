Госдеп рассказал о стратегии США по Ирану





По словам Ортегус, после убийства иранского генерала Касема Сулеймани и атаки против США с применением баллистических ракет стратегия Вашингтона состоит в том, чтобы "дипломатическими и экономическими методами изолировать иранский режим, пока они не начнут вести себя как нормальное государство".





Комментируя признание Тегерана о том, что иранские военные по ошибке сбили самолет Boeing 737 компании Международные авиалинии Украины, представитель Госдепа отметила, что сначала "Иран отрицал это" и было много дезинформации.





Также Ортегус указала, что в течение последних нескольких месяцев Госдепартамент внимательно следил за акциями протеста в Иране.





"Мы видели, что за время этих протестов не менее 1,5 тысячи человек были убиты режимом. Вероятно, не менее десяти тысяч человек попали в тюрьмы", - заявила она.





Напомним, ситуация вокруг Ирана резко обострилась после операции США в районе аэропорта Багдада, в результате которой погиб иранский генерал Касем Сулеймани. В ответ на действия Вашингтона Тегеран нанес ракетный удар по двум базам в Ираке, которые использовали американские военные.





