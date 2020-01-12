В Иране объявили памятным днем дату гибели Сулеймани





Отмечается, что указ о внесении в календарь страны Всемирного дня сопротивления (World Day of Resistance), который будет отмечаться 3 января, подписал президент Ирана Хасан Роухани.





Также создана международная премия памяти жертв (World Sacrifice Award), которая будет носить имя генерала Сулеймани.





Напомним, 3 января США провели операцию в районе аэропорта Багдада, в результате которой был убит иранский генерал Касем Сулеймани.





В ночь на 8 января Корпус стражей исламской революции ответил на действия Вашингтона. Ракеты класса земля-земля были выпущены из Ирана по двум базам в Ираке, где расположен военный контингент США.





