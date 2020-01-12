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12 января 20, 09:54
В Иране объявили памятным днем дату гибели Сулеймани
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Согласно указу иранского президента в календарь страны внесли Всемирный день сопротивления.
Власти Ирана объявили дату гибели генерала Касема Сулеймани, убитого 3 января в результате спецоперации США, Международным днем сопротивления. Об этом 11 января сообщило агентство IRNA. 

  Отмечается, что указ о внесении в календарь страны Всемирного дня сопротивления (World Day of Resistance), который будет отмечаться 3 января, подписал президент Ирана Хасан Роухани.  

Также создана международная премия памяти жертв (World Sacrifice Award), которая будет носить имя генерала Сулеймани.

  Напомним, 3 января США провели операцию в районе аэропорта Багдада, в результате которой был убит иранский генерал Касем Сулеймани.  

  В ночь на 8 января Корпус стражей исламской революции ответил на действия Вашингтона. Ракеты класса земля-земля были выпущены из Ирана по двум базам в Ираке, где расположен военный контингент США.
bigmir.net
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