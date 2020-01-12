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12 января 20, 10:06
Ответ Путину. Лукашенко ввел новый налог на транзит нефти
нефть
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Указ об экологическом налоге появился после того, как президент Беларуси сказал, что не договорился о поставках нефти из РФ
Беларусь ввела экологический налог на транспортировку и транзит нефти и нефтепродуктов по своей территории. Об этом сообщила пресс-служба президента Александра Лукашенко.

Как пишет Reuters, новый налог введен на фоне разногласий Москвы и Минска относительно условий поставок нефти в 2020 году на НПЗ Беларуси, однако этот спор до сих пор не касался транзитных объемов.

"В целях формирования источника денежных средств для ликвидации возможных экологических последствий в случае аварии на магистральном нефтепроводе […] для организаций, осуществляющих транспортировку нефти и нефтепродуктов, установлена ставка налога на прибыль в размере 50%", - сказано в сообщении.

Кроме того, признана объектом налогообложения экологическим налогом транзитная транспортировка по территории Беларуси нефти и нефтепродуктов магистральными трубопроводами.

Указ о новом налоге появился спустя сутки после того, как Лукашенко сказал, что не договорился о поставках нефти из России из-за слишком высокой цены и что страна ищет альтернативные источники сырья.

Транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба" через Беларусь составляет около 60 млн тонн в год - это одно из ключевых экспортных направлений для России. Сырье поступает на НПЗ Германии, Польши, Словакии, Венгрии и Чехии. На НПЗ Беларуси Россия поставляет около 18 млн тонн нефти в год.

Источник: https://biz.liga.net/
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