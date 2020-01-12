Ответ Путину. Лукашенко ввел новый налог на транзит нефти

Беларусь ввела экологический налог на транспортировку и транзит нефти и нефтепродуктов по своей территории. Об этом сообщила пресс-служба президента Александра Лукашенко.





Как пишет Reuters, новый налог введен на фоне разногласий Москвы и Минска относительно условий поставок нефти в 2020 году на НПЗ Беларуси, однако этот спор до сих пор не касался транзитных объемов.





"В целях формирования источника денежных средств для ликвидации возможных экологических последствий в случае аварии на магистральном нефтепроводе […] для организаций, осуществляющих транспортировку нефти и нефтепродуктов, установлена ставка налога на прибыль в размере 50%", - сказано в сообщении.





Кроме того, признана объектом налогообложения экологическим налогом транзитная транспортировка по территории Беларуси нефти и нефтепродуктов магистральными трубопроводами.





Указ о новом налоге появился спустя сутки после того, как Лукашенко сказал, что не договорился о поставках нефти из России из-за слишком высокой цены и что страна ищет альтернативные источники сырья.





Транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба" через Беларусь составляет около 60 млн тонн в год - это одно из ключевых экспортных направлений для России. Сырье поступает на НПЗ Германии, Польши, Словакии, Венгрии и Чехии. На НПЗ Беларуси Россия поставляет около 18 млн тонн нефти в год.



