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12 января 20, 11:37
Семь стран лишили права голоса в ООН
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Cтрана теряет право голоса в Генеральной Ассамблее ООН, если ее долг превышает по размеру платеж за последние два года.

Семь государств-членов ООН временно лишились права голоса в Генеральной Ассамблее за неуплату взносов в бюджет организации. Об этом накануне сообщило Анадолу.

Отмечается, что это такие страны, как Ливан, Венесуэла, Центральноафриканская республика, Гамбия, Лесото, Тонга и Йемен.

"В соответствии со статьей 19 устава ООН, страна теряет право голоса в Генеральной Ассамблее ООН, если ее долг организации превышает по размеру платеж за последние два года", – говорится в сообщении.

В прошлом году 146 из 193 стран ООН полностью уплатили взносы в бюджет организации. Не внесли взносы в бюджет ООН 47 стран.

"Долг США ООН по-прежнему составляет 491 миллион долларов", – пишет издание.

Напомним, в октябре 2019 года генсек ООН Антониу Гутерреш сообщил о серьезном ухудшении финансового положения организации. Также сообщалось, что в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке планировали экономить на отоплении и электричестве.

Тогда же Москва заявила, что долг США перед ООН превысил $1 млрд.
bigmir.net
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