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12 января 20, 15:32
Для нормальных отношений с ЕС РФ должна вернуть Украине Крым
Матеуш Моравецкий
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Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявляет, что условием для нормализации отношений с Россией является возвращение Крыма Украине и прекращение агрессии на Донбассе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Нормализация отношений с Россией не имеет смысла без действий другой стороны. Россия должна выйти из Крыма и отказаться от влияния на востоке Украины. Мы также считаем не очень конструктивной роль России в Сирии", - сказал Моравецкий.

По словам польского премьера, для углубления диалога с Москвой должна быть воля обеих сторон, но президент РФ Владимир Путин в последнее время не изменил свою позицию.

Моравецкий также подчеркнул, что Россия делает "стратегическую ошибку", считая Европу врагом.

"Уже давно настоящей угрозой для России является Китай. Вместе со странами Европы Россия могла бы противодействовать Пекину. Но Путин отвергает сотрудничество с нами",- отметил председатель Совета министров Польши.
censor.net.ua
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