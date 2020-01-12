В Канаде ошибочно предупредили о чрезвычайной ситуации





Утром 12 января жители Онтарио получили предупреждение о предполагаемом инциденте. При этом сообщение не содержало никаких подробностей.





Менее чем через час власти Онтарио сообщили, что сообщение было ошибкой: "важное обновление: предупреждение о АЭС Пикеринг было отправлено по ошибке. Там нет никакой опасности для общественности или окружающей среды".





Напомним, что Германия прекратила эксплуатацию одной из своих семи атомных электростанций в рамках запланированного прекращения производства ядерной энергии до конца 2022 года.

