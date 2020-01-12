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12 января 20, 20:37
В Британии опасаются потерять США как союзника
Британия США
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Британия планирует пересмотреть оборонную политику для обеспечения меньшей зависимости от США во время потенциальных военных конфликтов в будущем.
  Министр обороны Британии Бен Уоллес опасается, что страна может остаться без своего военного союзника США в будущих военных конфликтах, сообщает Sky News.  

 Уоллес обеспокоен тем, что растущая изоляционистская политика президента США Дональда Трампа означает, что Британии, возможно, придется пересмотреть предположения, которые лежали в основе ее оборонного планирования в течение последних 10 лет.  

 Как отметил министр, мысль о том, что США отступят от своей международной роли, "не дает мне спать по ночам". 

 "Меня беспокоит, что Соединенные Штаты могут отказаться от своего лидерства во всем мире. Мы готовимся к худшему и надеемся на лучшее", – сказал министр. 

 Уоллес хочет, чтобы Британия использовала будущий пересмотр оборонной политики для изучения новых возможностей, которые будут означать меньше зависимости от США во время потенциальных военных конфликтов в будущем. 

 "Мы очень зависим от американского воздушного прикрытия и американских средств наблюдения и разведки. Нам нужно диверсифицировать наши активы", – сказал Уоллес. 

 Напомним, что Великобритания продолжает терпеть экономические убытки из-за выхода из Евроcоюза, на данный момент они достигли 170 миллиардов долларов. 
bigmir.net
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