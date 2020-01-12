В Британии опасаются потерять США как союзника

Министр обороны Британии Бен Уоллес опасается, что страна может остаться без своего военного союзника США в будущих военных конфликтах, сообщает Sky News.





Уоллес обеспокоен тем, что растущая изоляционистская политика президента США Дональда Трампа означает, что Британии, возможно, придется пересмотреть предположения, которые лежали в основе ее оборонного планирования в течение последних 10 лет.





Как отметил министр, мысль о том, что США отступят от своей международной роли, "не дает мне спать по ночам".





"Меня беспокоит, что Соединенные Штаты могут отказаться от своего лидерства во всем мире. Мы готовимся к худшему и надеемся на лучшее", – сказал министр.





Уоллес хочет, чтобы Британия использовала будущий пересмотр оборонной политики для изучения новых возможностей, которые будут означать меньше зависимости от США во время потенциальных военных конфликтов в будущем.





"Мы очень зависим от американского воздушного прикрытия и американских средств наблюдения и разведки. Нам нужно диверсифицировать наши активы", – сказал Уоллес.





Напомним, что Великобритания продолжает терпеть экономические убытки из-за выхода из Евроcоюза, на данный момент они достигли 170 миллиардов долларов.







