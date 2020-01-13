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13 января 20, 09:24
МИД Австрии Шалленберг о санкциях против Северного потока-2
Северный поток-2
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Австрия отвергает экстерриториальный эффект санкций США против российского проекта газопровода "Северный поток-2".

Об этом заявил министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг, сообщает Цензор.НЕТ.

"Мы отвергаем экстерриториальный эффект санкций. Это неприемлемо", - заявил австрийский министр, комментируя введенные Соединенными Штатами санкции против фирм, которые участвуют в строительстве "Северного потока-2" по дну Балтийского моря в обход Украины.

По убеждению Шалленберга, американские санкции "вовлечены не против того проекта", поскольку "Северный поток-2" призван "содействовать диверсификации энергоснабжения".

"Гарантировано, что "Северный поток-2" не затрагивает интересы Украины. Американцы не скрывали, что выступают против "Северного потока-2" из соображений экономической политики", - заявил глава МИД Австрии.

Комментируя утверждение о том, что США хотят продавать свой сжиженный газ, Шалленберг заявил, что "у Европы - другие интересы".

По его словам, Европа и США принадлежат к одной семье ценностей", но нельзя жить, используя методы, как 30 лет назад: "Мир стал многополярным. В собственных интересах ЕС лучше взвесить свои возможности – от торговли и обороны к политике развития".

"Устойчивый мир в Европе только с Россией, а не против России. Австрия всегда выступала за сохранение диалога, даже если мы отвергаем аннексию Крыма вопреки международному праву и войну на востоке Украины", - заявил он, комментируя вопрос о том, правильным ли является призыв президента Франции к сближению между Европой и Россией.

По мнению австрийского министра, Россия является "важным партнером в Европе".

При этом журналист указал на то, что Россия, возможно, стоит за масштабной атакой на IТ-систему МИД Австрии, на что Шалленберг заявил, что это пока лишь "медийные предположения", однако, когда будет точно установлено происхождение атаки, то Австрия "отреагирует должным образом".
censor.net.ua
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