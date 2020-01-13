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13 января 20, 09:32
США потребовали от Китая отказаться от иранской нефти
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Власти США ведет переговоры с Китаем о полном прекращении поставок нефти из Ирана в страну.

США намерены добиться от властей Китая прекращения поставок нефти из Ирана. Об этом заявил министр финансов США Стивен Мнучин в эфире телеканала Fox Newsв воскресенье, 12 января.

По его словам, около 70% своей нефти Иран экспортирует в Китай, а на полученные деньги, в частности, "финансирует террористические группировки на Ближнем Востоке".

Мнучин отметил что правительство США ведет переговоры с китайскими властями о полном прекращении поставок иранской нефти.

"Власти Китая отрезали все государственные компании от покупки нефти. И мы тесно сотрудничаем с ними, чтобы убедиться, что они прекратили все дополнительные нефтяные операции", – рассказал американский министр

Напомним, ранее в Иране было найдено новое нефтяное месторождение с предполагаемой добычей нефти в 50 млрд баррелей.
bigmir.net
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