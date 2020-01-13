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13 января 20, 09:37
США предложили КНДР возобновить переговоры
Дональд Трамп и Ким Чен Ын
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Американская сторона проинформировала КНДР о том, что США хотели бы продолжить переговоры в Стокгольме.
  Администрация президента США Дональда Трампа обратилась к Северной Корее с предложением возобновить переговоры в Стокгольме, которые последний раз состоялись в октябре 2019 года, сообщает Axios.

   "Мы связались с северокорейской стороной и дали им понять, что хотели бы продолжить переговоры в Стокгольме. Мы по разным каналам дали им понять, что хотим вернуть переговоры в нужное русло, чтобы было выполнено обещание главы КНДР Ким Чен Ына по денуклеаризации", – заявил помощник президента по национальной безопасности Роберт О Брайен.

   Советник Трампа также отметил, что с "осторожным оптимизмом" относится к тому факту, что Ким Чен Ын все еще не доставил обещанный Вашингтону "рождественский подарок".   

"Ким обещал прислать "рождественский подарок". Президент предположил, что он пришлет ему вазу. Мы не получили ни вазы, ни какого-либо другого рождественского подарка. Мы оцениваем это позитивно", – подчеркнул Роберт О Брайен

Ранее сообщалось, что Северная Корея готова возобновить переговоры о денуклеаризации только при выполнении США всех требований, которые ранее были выдвинуты.
bigmir.net
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