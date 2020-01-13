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13 января 20, 11:45
Всемирный банк спрогнозировал цены на нефть
добыча нефти
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Рост потребления нефти в 2020 году возрастет до чуть более 1%, что сравнимо с темпами мирового спроса на "черное золото".

Мировые цены на нефть снизятся и в среднем составят около 59 долларов за баррель в 2020 и 2021 годах. Такие данные содержатся в прогнозе Всемирного банка по мировой экономике по состоянию на январь 2020 года.

По сравнению с июньским прогнозом Всемирного банка ожидания на 2020 год снижены на 3,9%. В 2019 году средняя цена барреля нефти составила в среднем 61 доллар, что на 10% ниже уровня 2018 года и на 5 долларов за баррель ниже предыдущих прогнозов.

Отмечается, что цены были поддержаны сокращением добычи ОПЕК и ее партнерами, в том числе принятием в декабре 2019 года решения о снижении на 0,5 млн баррелей в сутки на фоне предыдущих сокращений на 1,2 млн баррелей в сутки с января 2019 года.

Производство также было ограничено в Иране и Венесуэле из-за геополитических и внутренних факторов. Однако это давление было вызвано ослаблением спроса на нефть.

По данным Всемирного банка, в 2020 году поставки в США продолжат расти по мере ввода в эксплуатацию новых трубопроводов. Самым большим риском для прогноза является дальнейшее ухудшение роста. В настоящее время ожидается, что рост потребления нефти в 2020 году возрастет до чуть более 1%, что сравнимо с темпами мирового спроса на черное золото. 
bigmir.net
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