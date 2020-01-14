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14 января 20, 09:22
Авіакатастрофа в Ірані: експерти ідентифікували тіло пілота
катастрофа МАУ
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Також на місці падіння збирають уламки лайнера.

Українські експерти в Ірані ідентифікували тіло одного з пілотів "Боїнга", який збили іранською ракетою неподалік Тегерана. Робота з упізнання триває. Адже в катастрофі загинуло 11 наших співвітчизників.

Також на місці падіння збирають уламки лайнера. СБУ розслідує авіатрощу за трьома статтями - "порушення правил безпеки руху", "умисне знищення майна" та "умисне вбивство".

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков доручив Комітетові з питань нацбезпеки та оборони провести засідання щодо атаки на український борт в Ірані.

Це питання збираються сьогодні розглянути в парламенті. Нагадаю, літак рейсу "Тегеран - Київ" був збитий в Ірані 8 січня. Загинуло 176 людей, пасажири та члени екіпажу.
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