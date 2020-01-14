Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
26.73
USD
24.02
RUB
0.39
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Мир
14 января 20, 10:44
Крушение Boeing. В Иране арестовали подозреваемых
крушение
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Пока представитель судебной власти не сообщил, сколько человек были задержаны и кто они

В Иране задержали и арестовали несколько человек, подозреваемых по делу украинского Boeing 737, который был сбит 8 января. Об этом заявил представитель судебной власти Ирана Голамхосейн Эсмаили, передает Reuters.

Он не сообщил подробности и не уточнил, сколько именно человек задержаны и кто они.

Президент Ирана Хасан Рухани заявил, что власти проведут тщательное расследование крушения самолета. "Это была непростительная ошибка. Один конкретный человек не может нести ответственность за авиакатастрофу", - подчеркнул он.

11 января в Иране заявили, что его военные "непреднамеренно" сбили пассажирский лайнер. 

11 января Данилов заявлял, что Украина имела информацию о попадании ракеты в Boeing 737 под Тегераном еще до того, как ее начали озвучивать лидеры западных государств.

Корпус стражей исламской революции взял на себя всю ответственность за сбитый в небе над Тегераном украинский Boeing 737.
liga.net
Ещё по теме:
Список погибших пассажиров самолета МАУ. Найдена записка
Два человека не сели на рейс потерпевшего катастрофу в Иране
В МАУ опубликовали полный список погибшего экипажа Boeing
Появилось видео предполагаемого попадания ракеты в "Боинг"
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
На Філіппінах оголосили евакуацію через виверження вулкану
noimageВ Тегеране прошла встреча авиационных чиновников трех стран
noimageНеопознанный китайский вирус вызвал панику во всем мире
noimageВсе наоборот: Почему критика лучше комплимента
noimageСамые безопасные авиакомпании мира: ТОП-10 перевозчиков
Лента новостей