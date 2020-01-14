Крушение Boeing. В Иране арестовали подозреваемых

В Иране задержали и арестовали несколько человек, подозреваемых по делу украинского Boeing 737, который был сбит 8 января. Об этом заявил представитель судебной власти Ирана Голамхосейн Эсмаили, передает Reuters.
Он не сообщил подробности и не уточнил, сколько именно человек задержаны и кто они.
Президент Ирана Хасан Рухани заявил, что власти проведут тщательное расследование крушения самолета. "Это была непростительная ошибка. Один конкретный человек не может нести ответственность за авиакатастрофу", - подчеркнул он.11 января в Иране заявили, что его военные "непреднамеренно" сбили пассажирский лайнер.
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