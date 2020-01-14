Все наоборот: Почему критика лучше комплимента

Слышать комплименты всегда приятно. А критика обычно вызывает неприятные ощущения. Мы всеми силами стараемся ее избегать и, тем самым, вредим себе. Причем этим страдают не только люди, но и компании.

Яркий пример — смартфон Microsoft KIN, на разработку и маркетинг которого в 2010 году было потрачено около $1 млрд. На рынке гаджет продержался всего 48 дней. Только после того, как телефон поступил в продажу, производителю стало очевидно, что большинство пользователей в возрасте от 15 до 30 лет предпочитают Android, BlackBerrys и iPhone.

Если бы компания во время разработки телефона запросила отзывы от целевой группы и обратила внимание на критику, она могла бы избежать финансовых и репутационных потерь. Как показывает эта история, своевременная критика является необходимым фактором для будущего успеха.

Критика лучше комплиментов. Чтобы обосновать это утверждение, проведем небольшое сравнение комплимента и здоровой еды. Сегодня никто не будет спорить, что здоровая пища — это хорошо. Однако то, что полезно в малых дозах, в больших количествах может стать отравой для организма. Тоже самое касается потребления воды и фруктов. Для оптимального здоровья нам необходимо сбалансированное потребление здоровой пищи и напитков.

То же самое с комплиментами. Получать их время от времени очень полезно, но если комплименты — это все, что вы когда-либо слышали, они с большой вероятностью окажут негативное влияние на вашу способность достигать чего-то в жизни. Постоянная похвала лишает нас первоначальной мотивации просто наслаждаться своим делом. Мы начинаем заниматься им исключительно ради похвалы, удовлетворяющей эго. А со временем не получая комплиментов, мотивация вообще теряется.

Критика способствует росту. Конечно, речь идет не об оскорбительных комментариях, а о конструктиве, об обратной связи, которая помогает вам стать сильнее. Такой тип обратной связи заставляет вас трезво смотреть и оценивать ваши действия и то, как вы работаете. Если использовать конструктивную критику, она может серьезно подтолкнуть вас к достижению успеха.

Критика, как правило, более действенная, чем комплименты. Ищите критику, задавайте вопросы. Мало кто ответит вам честно — большинство будет высказывать расплывчатые комментарии и делиться своими эмоциями. Поэтому, если спрашиваете, старайтесь задавать конкретные вопросы, и задавайте их так, чтобы было понятно, что вам нужно обратная связь, а не подтверждение ваших способностей и навыков.

Когда найдете людей, которые будут честно и конструктивно вас критиковать, принимайте их слова с терпением:

- Постарайтесь выслушать как можно больше точек зрения, чтобы получить полную картину.

- Задавайте уточняющие вопросы. Стремитесь понять, что имеет в виду другой человек, когда вас критикует. Не делайте скоропалительных выводов. Сначала разберитесь, потом начинайте обдумывать.

- Попросите советы по улучшению ситуации. Но не пытайтесь удовлетворить потребности других, всегда помните о своих целях.

- Держите процесс под контролем. Слушайте только того человека, который честно и беспристрастно высказывает свое мнение, при этом желая для вас лучшего.

Чем раньше вы получите обратную связь от других, тем быстрее вы узнаете, что нужно улучшить, прежде чем приступить к осуществлению своих планов или работы. Например, если вы планируете создать свой собственный бизнес, попросите несколько людей, которым вы доверяете, высказать свое мнение о вашей идее. Так вы сможете сэкономить драгоценное время и узнать тонкие места своего будущего дела.

Проблема большинства из нас в том, что мы больше хотим верить красивым комплиментам, чем конструктивной критике. Измените свое отношение к этому, и вы найдете источник, который поможет вам развиваться гораздо быстрее.