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14 января 20, 14:01
В Тегеране прошла встреча авиационных чиновников трех стран
крушение
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   В Тегеране прошла встреча авиационных представителей Ирана, Украины и Канады, которые участвуют в расследовании крушения украинского самолета в Иране.

Об этом во вторник, 14 января, сообщает Reuters со ссылкой на местный телеканал.

Отмечается, что во вторник представители авиации Ирана, Украины и Канады провели совещание в рамках расследования авиакатастрофы МАУ. В то же время никаких дополнительных подробностей, о чем шла речь на совещании, не приводится.

Напомним, что 8 января иранские военные по ошибке сбили пассажирский самолет МАУ, на борту которого находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Все погибли.

Сегодня президент Ирана заявил, что власти создадут специальный суд для расследования авиакатастрофы самолета МАУ.
bigmir.net
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