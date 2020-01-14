В Тегеране прошла встреча авиационных чиновников трех стран

Об этом во вторник, 14 января, сообщает Reuters со ссылкой на местный телеканал.

Отмечается, что во вторник представители авиации Ирана, Украины и Канады провели совещание в рамках расследования авиакатастрофы МАУ. В то же время никаких дополнительных подробностей, о чем шла речь на совещании, не приводится.

Напомним, что 8 января иранские военные по ошибке сбили пассажирский самолет МАУ, на борту которого находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Все погибли.

Сегодня президент Ирана заявил, что власти создадут специальный суд для расследования авиакатастрофы самолета МАУ.