Главные мировые державы атакуют Красную планету

"Американская миссия "Марс-2020" планирует осуществить амбициозный возврат образцов марсианской почвы, в то время как российско-европейская программа "ЭкзоМарс" рассчитывает найти ископаемые следы жизни на Марсе. Китай и Объединенные Арабские Эмираты также намерены отправить на Марс свои собственные миссии", - пишет журналист Le Monde Пьер Бартелеми.

"Такая вентиляционная отдушина в космосе открывается только каждые 26 месяцев. Именно на данной частоте Земля и Марс расположены в идеальной конфигурации для того, чтобы путешествие от первой до второго происходило с минимальными затратами энергии и времени", - говорится в статье.

"В июле 2020 года это "окно для запуска" снова откроется на несколько недель. И, если все пойдет хорошо, то не менее четырех миссий воспользуются возможностью вылететь на Красную планету: американская "Марс-2020", европейско-российская "ЭкзоМарс", китайская Huoxing- 1 (или HX-1) и Hope, запущенная Объединенными Арабскими Эмиратами на борту японской ракеты", - отмечает автор статьи.

"(...) Hope - это символическая миссия: в 2021 году этот маленький корабль будет вращаться вокруг планеты, прежде всего, чтобы отпраздновать из космоса пятидесятую годовщину создания Объединенных Арабских Эмиратов. Это называется "один выстрел", один удар", - говорится в статье.

"Мы знаем, что Объединенные Арабские Эмираты не имеют марсианской научной программы на следующие десять лет, - мягко говорит Сильвестр Морис из Института исследований в области астрофизики и планетологии (Университет Тулузы, Национальный центр космических исследований Национального научно-исследовательского центра), который сам участвовал в миссиях "Марс-2020" и "ЭкзоМарс". - Тем не менее, они выбрали интересную орбиту, которая позволит им оставаться геостационарными в течение нескольких часов. Когда вы вращаетесь вокруг планеты и видите, что что-то движется, вы не знаете, происходит ли это из-за движения того, на что вы смотрите, или из-за своего собственного. Там, зафиксировавшись на мгновение, можно увидеть правильное движение некоторых атмосферных явлений".

"Для Китая HX-1 также будет первой миссией, и в воздухе тоже будет присутствовать политический символ, поскольку 2021 год ознаменует столетие Коммунистической партии Китая... Но поставленные цели намного выше, чем у Hope", - говорится в статье.

"Филипп Куэ, большой знаток китайской космической отрасли, которой он посвятил несколько книг, подчеркивает, насколько амбициозной будет эта миссия, "она осуществляется с одной и той же ракетой, орбитальным аппаратом и посадочным аппаратом, который сам оставит небольшой марсоход на марсианской земле. Вся эта технология основана на лунных миссиях "Чанъэ", из которых китайцы многому научились. Они в основном использовались для проверки технологий с течением времени. Наука являлась второстепенной в этой программе, но это не относится к Марсу, потому что туда летают не каждый день. Скажем, что для Huoxing-1 соотношение между наукой и техникой - это 50-50".

"(...) Существуют также сомнения по поводу вылета автоматической межпланетной станции "ЭкзоМарс" этим летом на борту российской ракеты-носителя "Протон". Фактически, миссия, придуманная в начале века Европейским космическим агентством (ЕКА), должна была начаться в 2009 году", - указывает автор статьи.

"Сага об этом проекте с несколькими неожиданными поворотами заполнила бы целую книгу. (...) Сначала возникли проблемы с бюджетом (общая стоимость составит 2 млрд евро по сравнению с 1 млрд, запланированном на старте); затем развалилось соглашение о сотрудничестве с NASA; далее начались поиски нового партнерства, на этот раз с "Роскосмосом", российским космическим агентством, которое отнюдь не обладает теми же ноу-хау, как его американский коллега (единственный, кто осуществил восемь посадок на Марсе и катался там на планетоходах)", - пишет Le Monde.

"Наконец, было несколько реконфигураций миссии, которая теперь состоит из двух сегментов. Первый, научный орбитальный аппарат TGO (Trace Gas Orbiter), выпущенный в 2016 году, и теперь все ждут второго, состоящего из российского спускаемого аппарата и европейского планетохода. Его запуск неоднократно откладывался. В самом начале взлет был запланирован на 2009 год. Затем дата сменилась на 2011, 2013, 2016, 2018, а теперь и 2020...", - указывает Бартелеми.

"Возникло множество технических трудностей. В 2016 году TGO был запущен в космос вместе со спускаемым аппаратом "Скиапарелли", небольшим модулем, который должен был испытать метод спуска в марсианскую атмосферу, а также торможение и посадку", - говорится в статье.

"(...) Однако "Скиапарелли" потерпел крушение, и поэтому в рамках программы "ЭкзоМарс" Европе так и не удалось когда-либо плавно совершить посадку на поверхность Марса", - отмечает газета.

(...) Франсуа Спото, руководитель программы "ЭкзоМарс" в ЕКА, признает, что это "самая сложная программа, которая была предпринята в ЕКА. Кроме того, ЕКА не имеет тех же средств, что и NASA, и технологический и финансовый барьер для перехода на Марс действительно очень высок: системы, которыми располагает Европа, должны быть квалифицированы с учетом экстремальных термических и механических условий (...) "

"Приходится заботиться о мельчайших деталях, и это не всегда легко, в то время как ваш российский партнер, привыкший к другой космической культуре, довольно мало общается или работает с деревянной моделью спутника, в то время как европейцы и американцы с какого-то момента перешли на цифровые модели", - поясняет журналист.

"(...) Для сравнения, четвертая и последняя миссия, "Марс-2020" (2 млрд долларов или 1,8 млрд евро), кажется, плывет по длинной спокойной реке", - указывает издание.

"Однако и ее не раз обдавало холодным потом, особенно когда ее главный инструмент для анализа химического и минералогического состава марсианской почвы, знаменитый SuperCam, был просто разрушен во время неудавшегося испытания".

"(...) А как насчет науки? Зачем продолжать летать на Марс? - задумывается автор статьи. "Мы перешли от вопроса о наличии воды на Марсе в начале 2000-х годов к вопросу обитаемости планеты", - объясняет Сильвестр Морис. Последние результаты показывают, что 3,9 млрд лет назад, до того, как атмосфера была разрушена, у Красной планеты были поверхностные условия, благоприятные для появления живых существ из-за обильного присутствия воды. "Теперь третий вопрос, который мы задаем - это вопрос жизни", - заключает астрофизик.

Фрэнсис Уэстолл, директор по исследованиям в Центре молекулярной биофизики, участвующая в программе "ЭкзоМарс", подводит итоги текущего вопроса о марсианских миссиях: "Мы ищем доказательства того, что жизнь появилась не только на Земле, но и в другом месте. Считается, что в условиях, существовавших на Марсе, переход от химии к биологии мог быть довольно простым процессом. Но на его поверхности, вероятно, нет активной жизни: там очень холодно, воды в жидкой форме нет, высокое содержание окислителей, а УФ-излучение Солнца беспощадно подметает поверхность. Поэтому мы будем искать следы ископаемой жизни".

"Здесь подходы двух основных миссий, "ЭкзоМарс" и Марс-2020", расходятся, - отмечает автор статьи. - Первая будет пробуривать марсианскую почву на глубину до 2 метров, но не для того, чтобы вымывать ископаемые микроорганизмы, а для того, чтобы попытаться обнаружить признаки, оставленные возможными марсианскими бактериальными колониями, в частности, как говорит Фрэнсис Уэстолл, "пятна концентрации органических молекул".

"Зато американский планетоход не будет до такой степени разыгрывать из себя юного биолога, - пишет Le Monde. "NASA всегда говорило, что научное оборудование, которое мы можем вынести на поверхность Марса, не способно окончательно ответить на вопрос, имеет ли то, что мы находим, биологическое происхождение или нет, и единственный способ это узнать - вернуть образцы марсианской почвы на Землю", - уверяет Тьерри Фуше, профессор Сорбонны и научный сотрудник Лаборатории пространственных исследований и приборостроения в астрофизике.

"Именно по этой причине миссия "Марс-2020" рассматривается по ту сторону Атлантики как первый эпизод невероятной марсианской трилогии под названием Mars Sample Return (MSR), что означает "возвращение образцов с Марса", - говорится в статье.

"Это Грааль, - с восторгом говорит Сильвестр Морис. - "Марс-2020" соберет интересные образцы и запечатает их в маленькие пробирки, которые он выгрузит. Через несколько лет вторая миссия приземлится поблизости, с планетоходом, который соберет эти трубки и вернет их обратно в маленькую ракету высотой 3 или 4 метра, которая выведет их на орбиту вокруг Марса. Наконец, третья миссия будет искать их и возвращать на Землю", где они будут изучаться в лабораториях, подобных тем, в которых мы работаем над наиболее опасными вирусами.

(...) По мнению французского исследователя Сильвестра Мориса, такое приключение стоит попробовать: "Масштаб опыта огромен, потому что речь идет о том, чтобы узнать, как рождается жизнь, является ли Земля [в этом вопросе] уникальным случаем или нет. Если мы обнаружим, что жизнь появилась и на Марсе, то это будет означать, что она есть повсюду во Вселенной".