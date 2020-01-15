В самолет МАУ попали 2 ракеты. Новое видео авиакатастрофы

В сети появилось новое видео, на котором виден момент попадания сразу двух иранских ракет по украинскому самолету в Иране, а также падение горящего Boeing.





Видео распространил базированный в Лондоне персидскоязычный канал Manoto, сообщает Telegram-канал PS752.

Подробности сообщает издание New York Times

В результате авиакатастрофы погибли 176 человек: это граждане Украины, Ирана, Великобритании, Германии, Швеции и Афганистана.

Подчеркивается, что было два выстрела ракетами.

На кадрах видно, как по самолету сперва запустили одну ракету, а спустя полминуты была пущена вторая, которая и попала в борт.

Самолет загорелся и был в воздухе еще примерно минуту.

Отмечается, что видео сняли камерой, установленной на крыше здания недалеко от деревни Бидкане в пригороде Тегерана.