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15 января 20, 09:57
В самолет МАУ попали 2 ракеты. Новое видео авиакатастрофы
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В интернете появилось видео, на котором якобы запечатлено поражение украинского Boeing 737-800 компании МАУ иранской ракетой.
В сети появилось новое видео, на котором виден момент попадания сразу двух иранских ракет по украинскому самолету в Иране, а также падение горящего Boeing.

Видео распространил базированный в Лондоне персидскоязычный канал Manoto, сообщает Telegram-канал PS752.

Подробности сообщает издание New York Times

В результате авиакатастрофы погибли 176 человек: это граждане Украины, Ирана, Великобритании, Германии, Швеции и Афганистана.

Подчеркивается, что было два выстрела ракетами.

На кадрах видно, как по самолету сперва запустили одну ракету, а спустя полминуты была пущена вторая, которая и попала в борт.

Самолет загорелся и был в воздухе еще примерно минуту.

Отмечается, что видео сняли камерой, установленной на крыше здания недалеко от деревни Бидкане в пригороде Тегерана.


Ранее речь шла только об одной ракете, поразившей Boeing авиакомпании "Международные авиалинии Украины".

Также сообщается, что Корпус стражей исламской революции задержал автора видеозаписи. Идет проверка.
Fraza.ua
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