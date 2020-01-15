Европарламент официально признал РФ самой большой угрозой

15 января депутаты Европарламента приняли резолюцию об имплементации общей внешней политики и политики безопасности ЕС. В ней Россию признали главной угрозой для Евросоюза, сообщает Укринформ.

"Европарламент отмечает, что Россия является наиболее непосредственным источником гибридной и конвенциональной угрозы безопасности ЕС и стран-членов, которая также активно пытается подорвать европейское единство, независимость, основополагающие ценности и международные правила", - пишется в резолюции.

Евродепутаты также отметили, что при нынешней власти в Кремле, изменений в агрессивной политике России не будет.

Напомним, в Европарламенте призывают Россию брать пример с Ирана.



