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15 января 20, 17:13
Европарламент официально признал РФ самой большой угрозой
ЕС
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Евродепутаты приняли резолюцию о безопасности Евросоюза.

15 января депутаты Европарламента приняли резолюцию об имплементации общей внешней политики и политики безопасности ЕС. В ней Россию признали главной угрозой для Евросоюза, сообщает Укринформ.

"Европарламент отмечает, что Россия является наиболее непосредственным источником гибридной и конвенциональной угрозы безопасности ЕС и стран-членов, которая также активно пытается подорвать европейское единство, независимость, основополагающие ценности и международные правила", - пишется в резолюции. 

Евродепутаты также отметили, что при нынешней власти в Кремле, изменений в агрессивной политике России не будет.  

Напомним, в Европарламенте призывают Россию брать пример с Ирана.
bigmir.net
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