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15 января 20, 21:47
Китай и США подписали первую часть торговой сделки
Дональд Трамп Лю Хэ
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Соглашение открывает китайские рынки для большего количества американских компаний, однако не отменяет пошлины США.

Президент США Дональд Трамп и вице-премьер Китая Лю Хэ в среду, 15 января, подписали в Белом доме первую фазу торговой сделки, сообщает The New York Times.

По словам Трампа, первая фаза соглашения содержит в частности ограничения на понижение обменного курса юаня. При этом президент США заявил, что сделка не включает отмену пошлин на товары из Китая. Америка готова отменить пошлины во второй части сделки.

Также сделка призвана открыть китайские рынки для большего количества американских компаний, увеличить экспорт сельскохозяйственных и энергетических ресурсов и обеспечить лучшую защиту американских технологий и коммерческих тайн. В частности, Китай обязался приобрести дополнительные американские товары и услуги на сумму 200 млрд долларов до 2021 года и, как ожидается, снизит часть пошлин, которые он наложил на американские товары.

"Сегодня мы делаем важный шаг, который никогда раньше не делался с Китаем в направлении будущего справедливой и взаимной торговли", - сказал Трамп на церемонии подписания, отметив, что сейчас исправляется "ущерб прошлого".

Также Трамп подчеркнул, что сделка США и Китая будет способствовать стабилизации отношений между странами.
bigmir.net
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