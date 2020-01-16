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16 января 20, 09:01
Трамп и Эрдоган обсудили сбитый Ираном самолет МАУ
Трамп и Эрдоган
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Президенты США и Турции Дональд Трамп и Реджеп Эрдоган обсудили ситуацию в Ливии, Сирии и Иране.

Президенты США и Турции Дональд Трамп и Реджеп Эрдоган обсудили ситуацию в Ливии, Сирии и Иране.

Об этом сообщил представитель Белого дома, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Он рассказал, что в ходе телефонного разговора главы государств обсудили сбитый Ираном самолет "Международных авиалиний Украины".

В связи с этим они выразили недовольство лидерами в Тегеране, сообщил представитель американской администрации.

Помимо этого Трамп и Эрдоган затронули тему протестов в Иране.

Президенты обсуждали развитие ситуации в Ливии за несколько дней до международной конференции в Берлине, которая будет посвящена ливийскому урегулированию. Саммит состоится 19 января.

Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был сбит по ошибке иранскими военными.
censor.net.ua
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