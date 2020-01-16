Aston Martin и Airbus представили первый вертолет (ФОТО)

Компании Aston Martin и Airbus Corporate Helicopters представили свой первый совместный проект, специальную версию вертолёта ACH130 под названием Aston Martin Edition. Об этом сообщает Мотор.

Новинка, стилистика которой разработана командой Марека Рейхмана, будет доступна в четырех разных расцветках, с салоном в стиле купе DB11 и беспрецедентным уровнем отделки.

Для команды дизайнеров Aston Martin сотрудничество с коллегами из Airbus Corporate Helicopters стала первым опытом подобного рода.

Проработка стилистики ACH130 Aston Martin Edition заняла более года, но судя по отзывам руководства, и там, и там остались довольны результатом.

Для фирменного астоновского вертолета придумали четыре варианта ливреи и соответствующее им оформление салона.

Первый экземпляр выкрасили в оттенок Stirling Green, который в нижней части кабины переходит в черный Jet Black, а на обтекателях двигателя — в Skyfall Silver. Другие доступные цвета — серый Xenon Grey, бронзовый Arizona и черный с синим отливом Ultramarine Black. Салон отделан черной микрофиброй в сочетании с кожей Oxford Tan, Pure Black, Cormorant или Ivory.

Материалы такие же, как в автомобилях Aston Martin. На спинки передних кресел нанесена декоративная перфорация, которую можно встретить на DB11; двери отделаны натуральной кожей, в разных местах салона выполнены тиснения в форме фирменных крыльев Aston Martin.

На панели приборов — специальная табличка с логотипами партнеров, номером вертолета в серии, а также именем владельца (наносится по желанию).

Цену ACH130 Aston Martin Edition готовы предоставить по запросу. Начало поставок намечено на I квартал 2020 года. Обычный вертолет Airbus стоит около 3 миллионов евро.