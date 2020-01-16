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16 января 20, 09:08
Boeing. Канадцы примут участие в расшифровке черных ящиков
крушение
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Канадские следователи посетили место катастрофы украинского самолета В Иране

Канадцы примут участие в расшифровке и анализе черных ящиков разбившегося пассажирского лайнера Boeing 737 компании МАУ в Иране. Об этом сообщает Голос Америки.

Представители Канады посетили место  крушения, в результате которого погибли 57 канадских граждан, и вскоре займутся изучением обломков самолета.  Иран выдал канадской делегации въездные визы. В ее состав вошли два специалиста из Совета по транспортной безопасности.

"Они посетили место катастрофы… Два следователя изучат обломки. То, что нам сказали иранцы, нам будет разрешено участвовать не только в расшифровке (черных, - ред.) ящиков, но также в их анализе",  – сказал министр транспорта Канады Марк Гарно.

Рано утром 8 января недалеко от международного аэропорта в Тегеране разбился украинский пассажирский самолет авиакомпании МАУ Boeing 737-800 NG рейса PS 752. Погибли все 176 человек на борту. 9 января премьер Канады Джастин Трюдо заявил, что самолет сбила иранская ракета. С таким же заявлением выступили в Британии и Австралии. В США намекнули на это. Украина просит подтверждений. В первые дни Иран не признавал, что сбил самолет, и настаивал: крушение - из-за технических неисправностей самолета. 11 января в Иране заявили, что его военные "непреднамеренно" сбили пассажирский лайнер.
liga.net
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