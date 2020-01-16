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16 января 20, 11:52
Глобальное потепление: два острова в Индонезии ушли под воду
Глобальное потепление
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Два необитаемых острова полностью ушли под воду в результате повышения уровня моря

Два необитаемых индонезийских острова полностью ушли под воду в результате повышения уровня моря из-за глобального потепления. Об этом сообщает The Straits Times.

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В материале приводятся данные местной организации "Форум по окружающей среде".

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"Острова Бетета и Гундул сейчас находятся на отметке 1-3 м ниже уровня моря", - заявил руководитель этой неправительственной структуры Хайрул Собр.

"Если не принять срочных действий, то под угрозой исчезновения находятся еще четыре острова, входящие в состав этой провинции", - предупредил эксперт.

Раньше сообщалось о том, что черная дыра начала поглощать все вокруг. А также дельфины в опасности из-за глобального потепления.

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