Глобальное потепление: два острова в Индонезии ушли под воду

Два необитаемых индонезийских острова полностью ушли под воду в результате повышения уровня моря из-за глобального потепления. Об этом сообщает The Straits Times.
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В материале приводятся данные местной организации "Форум по окружающей среде".Читайте также: Земля переживает свой самый жаркий период за 2000 лет
"Острова Бетета и Гундул сейчас находятся на отметке 1-3 м ниже уровня моря", - заявил руководитель этой неправительственной структуры Хайрул Собр.
"Если не принять срочных действий, то под угрозой исчезновения находятся еще четыре острова, входящие в состав этой провинции", - предупредил эксперт.
Раньше сообщалось о том, что черная дыра начала поглощать все вокруг. А также дельфины в опасности из-за глобального потепления.
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