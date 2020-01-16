Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
26.92
USD
24.11
RUB
0.39
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Мир
16 января 20, 19:02
Объединять Черное море с Балтийским нужно сейчас - Цихоцкий
водная инфраструктура
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Решение о развитии инфраструктуры между Украиной и Польшей надо принимать сейчас, потому что потом будет поздно.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил посол Польши Бартош Цихоцкий в интервью "Українському радіо", передает Цензор.НЕТ.

По его словам, со стороны Польши пограничная инфраструктура развивается уже сейчас. Были построены современные дороги до границ с Украиной, модернизированы пограничные переходы. Сейчас польская сторона ожидает аналогичных действий со стороны Украины.

"Была очень интересная встреча министров инфраструктуры в прошлом году. Мы интересовались, как новое правительство относится к идеям предыдущего правительства. Там была идея "go highway", построить современный хайвей из Одессы в Катовице и в Гданьск. "Объединить" Черное море с Балтийским", - рассказал он.

Цихоцкий отметил: "Мы поняли, что у министра Криклия – свои идеи, поэтому ждем".

Это миллиарды, которые мы уже потратили на прежнюю идею, и это потенциально миллиарды, которые могут пойти по пути Китай-Россия-Беларусь-Польша, или Турция-Румыния- Запад, или Китай-Азия-Украина-Польша. Решать надо сейчас, потому что потом будет поздно", - сказал посол.

В 2014 году при финансовой поддержке Европейского союза была создана трансграничная комиссия из представителей Польши, Республики Беларусь и Украины, которая занимается вопросами создания водного пути от Балтийского до Черного моря через реки Висла, Западный Буг, Припять и Днепр (проект Е-40).

Ранее премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что в Украине рассматривают возможность реализации нескольких инфраструктурных проектов, среди которых построение водного пути между Черным и Балтийским морями.
censor.net.ua
Ещё по теме:
В Черном море Россия взяла на контроль корабль США
В суровой Атлантике затонуло судно с украинцами
Россия заместила доминирование Турции в Черном море
Кто лоббирует закон об игорном бизнесе в Украине
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Nestle потратит более $2 млрд на переработку пластика
noimageГлобальное потепление: два острова в Индонезии ушли под воду
noimageСША нашли способ оставить военных в Ираке
noimageBoeing. Канадцы примут участие в расшифровке черных ящиков
noimageAston Martin и Airbus представили первый вертолет (ФОТО)
Лента новостей