Nestle потратит более $2 млрд на переработку пластика

Швейцарская компания Nestle, производящая продукты питания, корма для животных, косметику и фармацевтическую продукцию, планирует инвестировать 2 млрд франков (чуть более $2 млрд) в развитие технологий переработки пластика.

Как сообщается на сайте компании, в прошлом году Nestle поставила цель к 2025 году сделать 100% своей упаковки пригодной для вторичной переработки (сейчас 64%). Кроме того, Nestle стремится увеличить долю переработанного пластика в своей упаковке.

В планах компании — замена пластиковых соломинок на бумажные, производство бутылок для воды из полностью переработанных материалов, повторное использование упаковки.

Для достижения этих целей компания намерена инвестировать в развитие технологий создания из переработанного пластика упаковки, пригодной для пищевых продуктов.

"Качество и безопасность продуктов питания имеют первостепенное значение, и упаковка играет важную роль в обеспечении этого", — заявили Nestle.

Компания пояснила, что безопасную упаковку для пищевых продуктов сейчас сложно создавать из переработанного пластика.

"Инновационная упаковка… является еще одной ключевой задачей на пути к безотходному будущему. В дополнение к исследованиям, проведенным в Институте упаковочных наук Nestlé, компания создаст венчурный фонд по упаковке в 250 млн швейцарских франков для инвестирования в начинающие компании, специализирующиеся в этих областях", — сообщили в компании.

Напомним, ученые из Университета Южного Уэльса (UNSW) в Австралии под руководством профессоров Джейашри Аркот и Мартины Стенцель разработали новый процесс для переработки отходов.