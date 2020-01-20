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19 января 20, 12:43
Видео: В Канаде выпало почти три метра снега
Канада
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Снегопад в Канаде побил 20-летний рекорд - высота снежного покрова местами достигает трех метров.

В Канаде в субботу, 18 января, выпал рекордный уровень снега, в результате чего была парализована работа нескольких городов. Об этом сообщает телеканал CBC News.

Сильный снежный шторм заблокировал дома десятков тысяч жителей канадского острова Ньюфаундленд. Рекордный уровень снега фиксируют в Гамбо, Трепасси, Сент-Джонсу, Парадайз и других городах.

@NatashaFatah our cars disappeared. #nlwx #snowmaggedon2020 #stormageddon2020 #nlstorm pic.twitter.com/XoWCjgSsCi

— Ashley Fitzpatrick (@ashleykf) 18 января 2020 г.


Так, некоторые жители города Авалон были заблокированы в собственных домах из-за снежных заносов высотой более 3 метра.

В городах введен режим чрезвычайного положения и усиленно работает снегоуборочная техника. 

Shag it. I’m just going to use the front door until spring. #nlblizzard2020 #nlstorm pic.twitter.com/7otioIfKot — Jeff Ducharme (@hirider750) 18 января 2020 г.   

Ранее сообщалось, что в Афганистане погибли 16 человек при обрушении крыш из-за снега. 
bigmir.net
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