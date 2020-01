Видео: В Канаде выпало почти три метра снега

В Канаде в субботу, 18 января, выпал рекордный уровень снега, в результате чего была парализована работа нескольких городов. Об этом сообщает телеканал CBC News.

Сильный снежный шторм заблокировал дома десятков тысяч жителей канадского острова Ньюфаундленд. Рекордный уровень снега фиксируют в Гамбо, Трепасси, Сент-Джонсу, Парадайз и других городах.

@NatashaFatah our cars disappeared. #nlwx #snowmaggedon2020 #stormageddon2020 #nlstorm pic.twitter.com/XoWCjgSsCi

Так, некоторые жители города Авалон были заблокированы в собственных домах из-за снежных заносов высотой более 3 метра.





В городах введен режим чрезвычайного положения и усиленно работает снегоуборочная техника.





Shag it. I’m just going to use the front door until spring. #nlblizzard2020 #nlstorm pic.twitter.com/7otioIfKot — Jeff Ducharme (@hirider750) 18 января 2020 г.





