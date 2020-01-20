К каким новым бедствиям приведет изменение климата - прогноз

"Климатические риски и ответные меры: физические опасности и социально-экономические последствия" - так называется новый отчет Глобального института McKinsey.

В нем рассматривается риск экстремальной жары в Индии, а также восемь других потенциальных физических рисков изменения климата в течение следующих трех десятилетий - от будущего поставок продовольствия в Африке до экономического воздействия повышение уровня моря и обесценения домов во Флориде, пишет fastcompany.com

Люди рассчитывают на выживание, в том числе урожай, который выращивают, но дело в том, что культуры, которые в течение тысячелетий росли при определенных условиях, не могут естественно изменяться в соответствии с темпами глобального потепления. Инфраструктура в городах также оптимизирована для совсем другого набора климатических переменных.

Сложность климатических рисков заключается и в том, что климат не только будет продолжать меняться, то и в том, что последствия будут зависеть от местоположения: в некоторых точках система может достичь порога устойчивости и полностью разрушиться.

Также одно какое-либо воздействие может привести к множеству других эффектов. Например, во Флориде, где повышение уровня моря ведет к наводнениям, это может снизить стоимость домов, в следствии чего город, потеряв часть дохода от налога на недвижимость, будет иметь меньше возможностей финансировать в новую инфраструктуру, необходимую для защиты населения.

Многократные климатические воздействия могут происходить одновременно. Сообщества, которые менее всего способны заплатить за адаптацию к изменению климата, будут сталкиваться с самым высоким риском.

Конечно, мы уже наблюдаем серьезные климатические воздействия, включая катастрофические пожары, засуху, жару и наводнения. Через десять лет эти экстремальные события могут стать как более частыми, так и более интенсивными.

По мере того как Земля прогревается, ожидается, что масштабы и время периодов засухи, к 2050 году возрастут до 80 процентов, особенно в Средиземноморье, на юге Африки, в Центральной и Южной Америке. Фото: National Geographic

Исследователи рассмотрели последствия сценария с высоким уровнем выбросов и отметили, что к 2030 году это произойдет в любом случае, даже если нам удастся быстро сократить выбросы. Но на более отдаленное будущее сокращение выбросов будет работать.

Потепление также будет продолжаться в течение, по крайней мере, десятилетия, даже если мир достигнет нулевых выбросов.

Исследователи изучили 105 стран и обнаружили, что к 2030 году все они столкнутся с повышенным риском, по крайней мере, одного серьезного климатического воздействия.

Миллионы жизней могут быть в опасности.

Риск смертельной жары существует для 360 миллионов человек. К 2050 году это число может достигнуть 1,2 миллиарда.

Например в Индии при интенсивном комбинированном нагреве (35 градусов по Цельсию) и влажности создается эффект "влажной колбы", превышающий порог выживаемости человека — воздух становится настолько душным, что люди не могут потеть. Сидящий на улице здоровый человек может перегреться и умереть, даже если отдыхает в тени.

К 2030 году есть вероятность, что этот тип смертельной жары может поразить регионы в Индии, где проживает до 200 миллионов человек. При этом большинство людей в этих регионах не будут иметь кондиционеры. Летальный исход от тепловых волн прогнозируют на уровне 5% в год.

Исследователи показали, как сильная жара и влажность могут повлиять на бизнес. Так как многие работы проходят на открытом воздухе производительность может упасть на 15% к 2030 году, потому что будет слишком жарко, чтобы работать днем. К 2050 году до 30% световых часов могут стать слишком жарким для работы.

Некоторые районы Индии предпринимают шаги по адаптации, включая строительство укрытий для охлаждения и создание систем раннего предупреждения. Но стране также необходимо будет адаптироваться к другим проблемам, включая нехватку воды.

В остальном мире также нужно будет подготовиться к конкретным рискам. Есть инструменты , чтобы начать понимать эти риски и количественно их оценивать, утверждают авторы отчета.