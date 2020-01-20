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19 января 20, 18:19
В конституцию РФ могут внести присоединение Украины
Владимир Путин
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В конституцию РФ хотят внести право на "воссоединение русского мира".

В Москве хотят внести в новую конституцию нормы, которые позволят регионам Украины и Белоруссии войти в состав Российской Федерации. Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на члена комиссии по внесению изменений в российскую конституцию Богдана Безпалько.

"Мне бы очень хотелось, чтобы право на ирреденту — воссоединение всего Русского мира — было закреплено не просто в законодательстве, но и в Конституции России. Тогда бы любой регион не только Украины, но и Белоруссии имел бы возможность присоединения к России на основании этого положения Конституции, а не только положения о праве наций на самоопределение", - цитируют СМИ Безпалько. 

Также отмечается, что в конституцию РФ могут внести нормы, которые упростят получение российского паспорта для граждан Украины и Беларуси.

Напомним, МИД РФ назвал закон Украины о среднем образовании "насилием".
bigmir.net
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