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19 января 20, 21:13
В Сирии произошел новый конфликт между Россией и США
патруль
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Военные РФ направлялись в сторону нефтяного месторождения, пишут СМИ. Подобные инциденты уже происходили.

Сирийская обсерватория по правам человека сообщила, что колонну российских военных из примерно 40 автомобилей, которая направлялась в город Таль Тамр, остановил американский патруль.

"Это вызвало состояние напряженности между обеими сторонами. В итоги россияне отступили и направились в сторону города Айн-Исса", - говорится в сообщении организации за 17 января.

Как сообщает турецкое агентство Anodolu, американские военные пресекли попытку российских военных проследовать к нефтяному месторождению Джул Агы в районе Румейлан на северо-востоке провинции Хасеке.

14 января Сирийская обсерватория также сообщала, что американский патруль остановил российскую колонну на дороге между городами Эль-Хасака и Эль-Камышлы.

После начала турецкой операции Источник мира США оставили ряд военных баз в Сирии и перебазировали военных к нефтяным месторождениям.

На сегодняшний день американские войска дислоцированы на 11 военных базах и пунктах Сирии в провинциях Хасеке, Ракка и Дейр-эз-Зор. 

 
bigmir.net
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