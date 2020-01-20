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19 января 20, 21:21
Пентагон показал форму Космических войск США
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Состав войск, на который выделят 40 миллионов долларов, сформируют 200 человек. Возглавит войска генерал ВВС Джон Рэймонд.

Космические войска Соединенных Штатов показали свою форму. Фотография была опубликована в Twitter организации 18 января.

В декабре прошлого года президент США Дональд Трамп на церемонии подписания военного бюджета страны объявил о создании американских космических войск. Они будут  развиваться не только в области оборонных возможностей, но и наступательных, говорит Трамп.

Из всей суммы оборонного бюджета США на 2020 год 40 миллионов будет выделено на космические войска. Изначально состав войск сформируют 200 человек. Возглавит войска генерал ВВС Джон Рэймонд.

Ранее Трамп говорил, что его новая национальная стратегия признает космос сферой военного противостояния, так же как и землю, воздух и воду.

Космические войска США: с кем и чем сразятся
bigmir.net
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