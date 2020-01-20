Джонсон отказал Путину в улучшении отношений

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил президенту России Владимиру Путину, что нормализации отношений двух стран не будет до тех пор, пока Москва не прекратит свою "дестабилизирующую деятельность, угрожающую безопасности" Британии и ее союзников, пишет Reuters 19 января.

Пресс-секретарь офиса британского премьера сообщила, что Джонсон встретился с Путиным на полях саммита по Ливии в Берлине, где они обсудили необходимость решения вопросов безопасности также в Сирии, Ираке и Иране.

"Он ясно дал понять, что позиция Великобритании по Солсбери не изменилась - это было безрассудное применение химического оружия и дерзкая попытка убить невинных людей на территории Великобритании. Он сказал, что такое нападение не должно повториться", - сказала пресс-секретарь.

Инцидент в Солсбери произошел в марте 2018 года. Тогда на скамейке в парке были найдены в бессознательном состоянии экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

Позднее власти Великобритании заявили, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом Новичок, а за нападением стоит Россия. Москва эти обвинения неоднократно отрицала.