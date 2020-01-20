Принц Гарри об отказе от титула: "Не было другого выбора"

Принц Гарри заявил, что он и его супруга Меган Маркл чувствовали, что у них нет "другого выбора", кроме как оставить королевскую семью. Об этом сообщает Deutsche Welle.

19 января герцог Сассекский выступил с речью на мероприятии своей благотворительной организации Sentebale в Лондоне.

Гарри подчеркнул, что это решение далось ему тяжело.

"Я испытываю глубокую печаль из-за того, что все пришло к этому. Было много месяцев переговоров после многих лет испытаний. Я знаю, что не всегда был прав, но у меня не было другого выбора, учитывая, как все развивается", - отметил герцог Сассекский.

Он отметил, что хотел бы продолжить служить королеве, Содружеству наций и своим военным ассоциациям, не получая при этом бюджетных средств.

"К сожалению, это оказалось невозможно", - уточнил принц Гарри.

Читайте также: Принца Гарри и Меган Маркл убрали из Музея мадам Тюссо ..



Британский принц и американская актриса Маркл поженились в мае 2018 года. Через год у них родился мальчик - Арчи Гаррисон Маунтбаттен-Виндзор.