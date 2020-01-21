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20 января 20, 10:51
Гибридная война на Донбассе: Сайдик назвал стороны конфликта
.Сайдик
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Экс-представитель ОБСЕ в ТКГ в Минске называет гибридную войну на Донбассе конфликтом, уточнив, что его сторонами являются Украина и Россия

Украина и Россия являются сторонами конфликта на Донбассе, что подтверждается подписями украинского и российского представителя под минскими соглашениями. Об этом заявил в интервью российскому Коммерсанту экс-представитель ОБСЕ в трехсторонней контактной группе в Минске Мартин Сайдик.

"Если посмотрите на минские соглашения, на то, как они подписаны в оригинале, вы увидите подписи Хайди Тальявини (бывшего главы миссии ОБСЕ в контактной группе, - ред.), Леонида Кучмы (представитель Украины в ТКГ, - ред.) и (бывшего посла РФ в Украине,- ред.) Михаила Зурабова. Потом пропущено расстояние - и есть Захарченко и Плотницкий (экс-главари террористических организаций ДНР и ЛНР, - ред). Почему наверху Украина и Россия? Они разве не стороны конфликта? Именно поэтому они стоят наверху. И есть один посредник  - ОБСЕ", - отметил Сайдик.

Он напомнил, что в отчетах ОБСЕ 80-90% отказов в доступе наблюдателям приходится на боевиков.

"Где здесь посредничество России? Если кто-то посредник, то он должен действовать как посредник. А если посредник на одной стороне, то он не посредник, а "односторонник", - добавил Сайдик.

По его словам, в минских соглашениях написано, что особый статус на фоне общей децентрализации Украины. "Никаких других слов и понятий там нет. Россия, мне кажется, пока отказывается говорить о том, как будет восстановлена территориальная целостность Украины согласно духу и букве минских соглашений", - подчеркнул Сайдик.

19 января Сайдик заявил, что минскими соглашениями не предусматривается предоставление автономии временно оккупированным территориям Донбасса.
liga.net
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