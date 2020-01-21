Вирус в Китае: ВОЗ собирает экстренное совещание

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 22 января созывает срочное заседание комитета экспертов.

Они должны определить, является ли вспышка пневмонии, вызванной новым коронавирусом в Китае, международным чрезвычайным положением, сообщает Reuters.

Указано, что ВОЗ обнародовало заявление на фоне сообщений китайских врачей, согласно которым коронавирус нового типа может передаваться в том числе и от одного человека к другому.

В частности, так уже заразилось не менее 14 работников медицинских учреждений, сообщил глава команды экспертов Государственного комитета по вопросам гигиены и охраны здоровья КНР Чжун Наньшань.

Как известно, после вспышки пневмонии, вызванной до сих пор неизвестным возбудителем, который зафиксировали в Ухане в декабре 2019 года, новый неизвестный коронавирус обнаружили у 200 человек в Китае.

Также его обнаружили у одной женщины в Таиланде, которая прилетела туда с Уханя, у жителя Японии, который навещал Ухань, и у китаянки, которая приехала в Южную Корею.

9 января стало известно о смерти первого пациента, у которого обнаружили вирус. Однако точная причина его смерти пока неизвестна, ведь, кроме вируса, у него также диагностировали опухоль брюшной полости и хроническое заболевание печени.

17 января в Китае зафиксировали вторую смерть от нового вируса.

Как сообщается, новая инфекция может вызвать различные болезни. Сейчас она проявляется как пневмония или другие респираторные заболевания. Однако ученые отмечают сходство нового коронавируса с другим вирусом, который является возбудителем потенциально смертельно опасного тяжелого острого респираторного синдрома (ТОРС).

Напомним, в результате вспышки этого заболевания в 2002-2003 годах погибли более 700 человек во всем мире. Тогда вспышка началась в Китае и в общем счете заразила более 8000 человек в 26 странах.

Ранее ученые из Службы сельскохозяйственных исследований штата Нью-Йорк (США) разработали и успешно испытали вакцину против африканской чумы свиней (АЧС).