В Польше создадут штаб историков для реакции на слова Путина

Команда историков и экспертов по коммуникации создается при канцелярии президента Польши, чтобы реагировать на возможные заявления об истории со стороны президента России Владимира Путина во время Всемирного форума памяти жертв Холокоста. Об этом сообщает радио RMF 24.

Форум, посвященный 75-й годовщине освобождения Освенцима, состоится в четверг, 23 января, в институте Яд Вашем в Израиле, среди гостей ожидается и Путин. После серии его заявлений о роли Польши и СССР во Второй мировой войне в Польше опасаются, что он снова может "оклеветать Польшу обвинениями в соучастии в уничтожении евреев".

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Также сообщается, что в четверг серию интервью даст президент Польши Анджей Дуда, который отказался ехать в Израиль. Он объяснил свое решение тем, что ему не предложили выступить наряду с главами Германии, Франции, США, Великобритании и России.





28 декабря 2019 года Министерство иностранных дел Польши вызвало посла России Сергея Андреева из-за заявлений Путина о Польше в контексте Второй мировой войны.







