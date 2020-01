У посольства США в Багдаде упали две ракеты "Катюша"

Три ракеты "Катюша" упали в зеленой зоне Багдада – районе, где находятся здания иракских властей, а также консульства и посольства иностранных государств. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в иракской полиции.

Две ракеты упали возле посольства США. Обошлось без пострадавших и жертв.

Убийство генерала привело к обострению ситуации на Ближнем Востоке.

Читайте также: Иран пригрозил США и союзникам ракетами и "4000-5000 убитых"

Перед военной базой США в Ираке упала неизвестная ракета 10.01.2020 Атака на посольство США. Консульские операции приостановлены 01.01.2020 Атака на посольство. США направляют в Ирак дополнительные войска 01.01.2020