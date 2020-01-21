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21 января 20, 11:09
Беларусь начала покупать норвежскую нефть вместо российской
Беларусь
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У Бацьки заявили о покупке нефти из Норвегии.

Беларусь наладила закупку норвежской нефти, после того как не смогла договориться с РФ об условиях поставок энергоресурсов с 1 января 2020 года. 

Об этом сообщает Интерфакс, ссылаясь на пресс-службу концерна Белнефтехим.

Белорусская нефтяная компания" (БНК) купила партию норвежской нефти Johan Sverdrup в объеме 80 тысяч тонн с поставкой через литовский порт Клайпеда 22 января, - сообщили в ведомстве.

Известно, что сделку заключила БНК, которая является государственным нефтетрейдером, ответственным за экспорт белорусских нефтепродуктов.

Напомним, СМИ оценили, как война ударит по добыче нефти в Ливии. Из-за действий армии Хафтара нефтедобыча в стране может упасть в 16 раз. Ежедневные потери оцениваются в 55 миллионов долларов.
bigmir.net
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