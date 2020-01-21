Джонсон проиграл три голосования по Brexit в Палате лордов

Правительство Великобритании проиграло три голосования в Палате лордов по закону о Brexit. Об этом сообщает BBC.
Большинство пэров поддержало поправку в закон, которая предполагает физический документ о подтверждении права граждан ЕС на пребывание в Великобритании после Brexit. Правительство предалгает использовать только цифровой код.
Две другие поправки лишают правительство права определять, какие решения Суда ЕС могут быть проигнорированы или отменены местными судами.
BBC отмечает, что это первое поражение британского премьера Бориса Джонсона в парламенте после досрочных выборов.
Закон вернется в Палату общин, где консерваторы, партия Джонсона, имеют большинство в 80 голосов. Правительство рассчитывает отменить поправки верхней палаты парламента.Весной прошлого года парламент Великобритании несколько раз провалил соглашение о Brexit, достигнутое экс-премьером Терезой Мэй. 17 октября пришедший на смену Мэй Джонсон заключил новое соглашение о Brexit. 29 октября оппозиция согласилась на проведение досрочных парламентских выборов по инициативе Джонсона. 12 декабря Консервативная партия получила на выборах большинство в парламенте, что сделало Brexit возможным. 20 декабря Палата общин одобрила законопроект Джонсона о Brexit. Выход Великобритании из ЕС должен состоятся 31 января.