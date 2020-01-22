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21 января 20, 21:31
США назвали "смехотворным" призыв иранца убить Трампа
Дональд Трамп
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Инцидент дает представление о террористических основах режима в Иране, отметил представитель американских властей

В Соединенных Штатах назвали смехотворным предложение вознаграждения в 3 миллиона долларов тому, кто убьет президента Дональда Трампа, сделанное иранским депутатом. Об этом сообщает Deutsche Welle.

"Это просто смешно, но это дает представление о террористических основах этого режима и о том, что этот режим должен изменить свое поведение", - заявил в Женеве постоянный представитель США на Конференции по разоружению Роберт Вуд.

Ранее сегодня сообщалось, что депутат парламента Ирана предложил награду в три миллиона долларов любому, кто убьет президента США Дональда Трампа.
Также сегодня стало известно, что вместо генерала Сулеймани новым командующим подразделением Кудс Корпуса стражей исламской революции стал бригадный генерал Эсмаил Каани.
liga.net
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