США назвали "смехотворным" призыв иранца убить Трампа

В Соединенных Штатах назвали смехотворным предложение вознаграждения в 3 миллиона долларов тому, кто убьет президента Дональда Трампа, сделанное иранским депутатом. Об этом сообщает Deutsche Welle.

"Это просто смешно, но это дает представление о террористических основах этого режима и о том, что этот режим должен изменить свое поведение", - заявил в Женеве постоянный представитель США на Конференции по разоружению Роберт Вуд.