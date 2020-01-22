США присоединяются к инициативе высадки 1 трлн деревьев

Президент США Дональд Трамп объявил, что Соединенные Штаты присоединятся к инициативе "Один триллион деревьев", объявленной на Всемирном экономическом форуме в Давосе, поскольку мировые лидеры стремятся бороться с изменением климата. Об этом пишет The Hill.

"Мы стремимся сохранить величие Божьего творения и естественную красоту нашего мира", - сказал Трамп, добавив, что США "продолжат демонстрировать сильное лидерство в восстановлении, выращивании и улучшении менеджмента нашими деревьями и лесами".

Объявление Трампа вызвало продолжительные аплодисменты. Это послание контрастировало с заявлениями других мировых лидеров, которые говорили об изменении климата и глобальном сотрудничестве.

Изменение климата было центральной проблемой форума. Инициатива по высадке триллиона деревьев последовала за замечаниями экологов в прошлом году о том, что посадка 1,2 триллиона деревьев может нейтрализовать выбросы углекислого газа.

Издание пишет, что Трампа неоднократно спрашивали на встречах с иностранными лидерами о его взглядах на изменение климата и окружающую среду. Сегодня он объявил, что он "очень большой поклонник окружающей среды", а ранее сказал журналистам, что уже не считает изменение климата обманом.