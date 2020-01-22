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21 января 20, 22:17
Білорусь закупила у Норвегії нафту у масштабних об'ємах
Норвегия
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За інформацією видання, сировину переправили до литовського порту Клайпеда, звідки доставили до Білорусі залізницею

Білорусь закупила у Норвегії 80 тисяч тон нафти - на тлі конфлікту з РФ. Про це повідомляє агентство "Белта".За інформацією видання, сировину переправили до литовського порту Клайпеда, звідки доставили до Білорусі залізницею.

Нагадаю, 1 січня Росія зупинила постачання нафти до Білорусі через те, що не вдалося узгодити питання ціни. Вже 4 січня державний концерн "Белнєфтехім" повідомив про домовленість з російським постачальником про нову партію. Утім, в уряді Білорусі водночас повідомили, що вивчають варіанти альтернативних поставок.

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