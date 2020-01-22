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21 января 20, 23:25
Испания объявила чрезвычайную климатическую ситуацию
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СМИ сообщают, что в последние годы более 20 стран объявили чрезвычайную климатическую ситуацию

21 января правительство Испании объявило чрезвычайную климатическую ситуацию. Об этом сообщает AP.

Также агентство сообщает, что Кабмин Испании принял декларацию в которой говорится, что в течение 100 дней правительство направит в парламент ряд законопроектов о климате. 

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Цель декларации совпадает с целями Евросоюза, включая сокращение выбросов до нулевого уровня до 2050 года. Также в Испании хотят, чтобы до 2040 года до 95% электроэнергии в стране производили из возобновляемых источников. План правительства предусматривает уменьшение загрязнения воздуха общественным транспортом и грузовыми авто.

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Детали плана опубликуют, когда законопроекты будут направлены для утверждения парламентом. 

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liga.net
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